Softball: Italia, bis messicano contro le Bravas de Leon

Altra vittoria per l’Italia nel ciclo di partite contro le Bravas de Leon in Messico. La squadra del manager Craig Montvidas, dopo l’11-1 di ieri, stavolta s’impone per 7-2 e si incrocerà per la terza volta contro il già citato club questa sera alle 20:00 italiane.

Oltre duemila gli spettatori presenti, che assistono immediatamente alle valide di Dayton e Barbara che neutralizzano la pitcher avversaria, Jordan Johnson: Gasparotto fa il resto ed è 3-0 con il primo fuoricampo di giornata. Partente azzurra è Julianna Verni, che per tre riprese concede poco.

Alla quarta, invece, entrano una valida di Brockie e la volata di sacrificio di Arcesga, che riducono le distanze sul 3-2. Subentra Rusconi che tiene la situazione in mano. L’ultimo inning è quello buono, con quattro punti decisivi contrassegnati dal secondo fuoricampo in due gare di una Piancastelli in gran forma.

Così Marta Gasparotto, che è “avversaria casalinga”, nel senso che ora veste l’azzurro, ma di norma gioca con le Bravas, ai microfoni della FIBS: “Sono tutte sensazioni buone. Per me è bello tornare qui, è doppiamente bello tornare qui a León con la Nazionale. Mi sono anche emozionata durante l’inno perché ho tanti bei ricordi in questo campo dall’anno scorso. Vivere adesso momenti bellissimi con la Nazionale per me qua è veramente speciale. Le lanciatrici hanno fatto molto bene, in battuta siamo andate molto bene, ma non è casuale, è frutto di un duro lavoro durante l’Off Season. Sento proprio che qui a León mi vogliono bene: ero tranquilla, ero felice e quando sono così riesco anche ad esprimere al meglio il mio gioco“.