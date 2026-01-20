Sofia Goggia guarda avanti: “Il periodo non è dei più splendenti. Devo fare un click emotivo”

Nella giornata del ritorno in gara di Federica Brignone dopo il grave infortunio dello scorso aprile, Sofia Goggia è uscita di scena nella prima manche dello slalom gigante di Kronplatz perdendo la possibilità di ottenere un buon piazzamento e prolungando un periodo sicuramente non esaltante a livello di risultati. La bergamasca resta infatti fuori dal podio per la sesta competizione di fila in Coppa del Mondo.

“Come avevo già detto prima della gara, dopo la ricognizione, girava tantissimo sopra, era un ritmo molto lento, io già alla quinta porta, dove c’era un dossetto, sono andata un pochino lunga e poi mi sono trovata in affanno, mi son buttata dentro, ho toccato con lo scarpone e sono scivolata via semplicemente“, spiega la 33enne azzurra dopo la discesa sull’Erta.

“Chiaramente il periodo è quello che è, non è dei più splendenti, ma sciisticamente ci sono, fisicamente ci sono, quindi devo fare un click emotivo io“, aggiunge Goggia confermando la fiducia nella sua sciata quando mancano meno di venti giorni al grande appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La priorità dell’oro olimpico in discesa di Pyeongchang 2018 sarà quella di tornare al top nella velocità, effettuando in primis un salto di qualità nei piani sul fronte della scorrevolezza.