Quando parte Federica Brignone nella seconda manche a Kronplatz? Orario esatto, tv, streaming

Federica Brignone ha chiuso al settimo posto la prima manche dello slalom gigante femminile che a Kronplatz segna il rientro in gara dell’azzurra in Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la seconda run scatterà alle 13.30, quando ci sarà la tradizionale inversione delle prime trenta.

La seconda manche vedrà al via le migliori 30, con l’inversione delle posizioni ottenute dopo la prima run. Federica Brignone, avendo chiuso al settimo posto della classifica, partirà per 24ma, e, salvo ulteriori ritardi, l’azzurra scatterà alle ore 14.08.

Per la seconda manche della gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN, e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Martedì 20 gennaio

13.30 2a manche gigante femminile Kronplatz (Italia) – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN, Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE 1:17.21 3.67 30 Head

2 48 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI 1:17.11 3.57 29 Salomon

3 35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER 1:17.10 3.56 28 Atomic

4 33 516813 PILLER Sue 2005 SUI 1:17.08 3.54 27 Atomic

5 27 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:17.06 3.52 26 Salomon

6 20 6536392 HURT A.J. 2000 USA 1:16.89 3.35 25 Head

7 38 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA 1:16.67 3.13 24 Rossignol

8 21 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:16.44 2.90 23 Head

9 9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:16.42 2.88 22 Blizzard

10 34 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:16.31 2.77 21 Blizzard

11 29 56517 ASTNER Nina 2000 AUT 1:16.30 2.76 20 Atomic

12 22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:16.25 2.71 19 Head

13 31 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:16.24 2.70 18 Head

14 30 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA 1:16.22 2.68 17 Rossignol

15 24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:16.15 2.61 16 Dynastar

16 11 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:16.05 2.51 15 Head

17 17 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:15.87 2.33 14 Dynastar

18 1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:15.84 2.30 13 Salomon

19 23 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:15.77 2.23 12 Salomon

20 14 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:15.64 2.10 11 Rossignol

21 18 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:15.43 1.89 10 Fischer

22 10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:15.30 1.76 9 Rossignol

23 5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:15.01 1.47 8 Rossignol

24 13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:14.72 1.18 7 Rossignol

25 15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:14.63 1.09 6 Atomic

26 3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:14.51 0.97 5 Rossignol

27 8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:14.43 0.89 4 Atomic

28 2 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:13.93 0.39 3 Rossignol

29 6 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:13.69 0.15 2 Head

30 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:13.54 1 Head