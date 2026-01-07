Sofia Goggia e la complessa pista di Altenmarkt-Zauchensee: una vittoria in mezzo a tante delusioni

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si prepara per la trasferta di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) in vista di due prove veloci, una discesa e un superG. Tra le protagoniste non mancherà Sofia Goggia che, tuttavia, sulla pista denominata “Kalberloch” ha vissuto più dolori che gioie. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i suoi precedenti.

L’esordio di Sofia Goggia ad Altenmarkt-Zauchensee arriva il 9 gennaio 2016 con una uscita anticipata nella discesa vinta poi da Lindsey Vonn davanti alla canadese Larisa Yurkiw ed alla austriaca Cornelia Huetter. Nella giornata successiva, il 10 gennaio 2016, è tempo di superG ma la bergamasca non conclude la prova sulla Kälberloch con l’ennesimo successo di Lindsey Vonn davanti a Lara Gut-Behrami e di nuovo Cornelia Huetter.

Si passa, poi, al 15 gennaio 2017 con Sofia Goggia che centra la 18a posizione nella discesa vinta dalla padrona di casa Christine Scheyer davanti a Tina Weirather ed alla statunitense Jacqueline Wiles. Salto in avanti fino all’11 gennaio 2020. Questa volta la nostra portacolori sfiora il podio in discesa, conquistando il quarto posto nella gara vinta dalla svizzera Corinne Suter davanti a Nicol Delago ed a Michelle Gisin. Nella giornata successiva è tempo di combinata e Sofia Goggia non completa la gara, vinta poi da Federica Brignone davanti a Wendy Holdener e Marta Bassino.

Ancora una delusione per la fuoriclasse azzurra sulla pista di Altenmarkt-Zauchensee. Il 15 dicembre 2022, infatti, non porta a termine la discesa vinta da Lara Gut-Behrami davanti alla tedesca Kira Weidle e alla padrona di casa Ramona Siebenhofer. Nella giornata successiva, il 16 gennaio 2022, Sofia Goggia conclude il superG ma non va oltre la 19a posizione nella gara vinta da Federica Brignone davanti a Corinne Suter e all’austriaca Ariane Raedler. Le cose non migliorano, anzi, il 12 gennaio 2024 con un 55° posto nel superG vinto da Cornelia Huetter davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e Lara Gut-Behrami.

Il primo, ed unico, successo di Sofia Goggia sulla pista austriaca arriva il 13 gennaio 2024 nella discesa vinta davanti all’austriaca Stephanie Venier, quindi terze a pari merito Nicol Delago e Mirjam Puchner. Nell’ultima gara disputata il 14 gennaio 2024, la nostra portacolori centra l’ottavo posto nel superG vinto da Lara Gut-Behrami davanti a Cornelia Huetter e Mirjam Puchner.