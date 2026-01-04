Sofia Goggia punta la top-5 del Prize Money Ranking e dà appuntamento alla velocità: il calendario delle prossime gare

Sofia Goggia si conferma al sesto posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla FIS tenendo in considerazione esclusivamente gli emolumenti derivanti dai risultati conseguiti nella Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l’undicesimo posto nel gigante di Kranjska Gora, arrivato rimontando ben sedici posizioni sulla pista Podkoren nella località slovena, la fuoriclasse bergamasca ha messo da parte 114.539 euro ed è in scia alla statunitense Lindsey Vonn (118.729 euro) nella graduatoria dominata dall’altra americana Mikaela Shiffrin con 343.036 euro.

Lasciati alle spalle i due giganti di Semmering e Kranjska Gora, ora è finalmente arrivato il momento di ributtarsi nell’amata velocità. Dopo aver vinto il superG della Val d’Isere ed essere salita sul terzo gradino del podio in due occasioni a St. Moritz, l’azzurra cercherà di brillare nelle discipline a lei più congeniali nei prossimi due fine settimana dedicati al massimo circuito internazionale itinerante, con anche la non impossibile ipotesi di avvicinarsi alle primissime posizioni nella classifica generale dove Shiffrin primeggia con 120 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast.

Quando tornerà in gara Sofia Goggia? Sabato 10 gennaio (ore 11.30) sarà impegnata nella discesa libera di Zauchensee, seguita il giorno dopo (domenica 11 gennaio, ore 12.00) dal superG nella medesima località austriaca. Nel weekend successivo, invece, appuntamento sulle nevi italiane di Tarvisio: sabato 17 gennaio (ore 10.45) spazio alla discesa libera, domenica 18 gennaio (ore 11.15) sotto con il superG. Nel mezzo (martedì 13 gennaio) si disputerà lo slalom di Flachau, ma naturalmente l’azzurra non si cimenterà tra i pali stretti in Austria.

Dopo le quattro gare di velocità ci sarà la doppietta in gigante tra Kronplatz (20 gennaio) e Spindleruv Mlyn (Cechia, 24 gennaio), ad anticipare discesa libera e superG di Crans Montana (Svizzera, 30-31 gennaio). A quel punto sarà arrivato il momento di pensare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno il prossimo 6 febbraio.

CALENDARIO PROSSIME GARE SOFIA GOGGIA

Sabato 10 gennaio: discesa libera a Zauchensee (Austria). Ore 11.30.

Domenica 11 gennaio: superG a Zauchensee (Austria). Ore 12.00.

Sabato 17 gennaio: discesa libera a Tarvisio (Italia). Ore 10.45.

Domenica 18 gennaio: superG a Tarvisio (Italia). Ore 11.15.

Martedì 20 gennaio: gigante a Kronplatz (Italia). Prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30.

Sabato 24 gennaio: gigante a Splindleruv Mlyn (Cechia). Prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.30.

Venerdì 30 gennaio: discesa libera a Crans Montana (Svizzera). Ore 10.00.

Sabato 31 gennaio: superG a Crans Montana (Svizzera). Ore 11.00.