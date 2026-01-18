SnowboardSport in tvSport Invernali
A che ora lo snowboard oggi (18 gennaio): programma PGS Bansko 2026, tv, streaming
Dopo la tappa di ieri, l’appuntamento di Bansko valido per la Coppa del Mondo PGS di snowboard 2025-2026 proseguirà anche nella giornata di oggi (domenica 18 gennaio). Sulle nevi bulgare, i protagonisti della stagione dello slalom gigante parallelo scenderanno infatti nuovamente in pista nella mattinata, per le qualificazioni, e nel primo pomeriggio per le fasi finali.
In campo maschile l’uomo da battere sembra l’austrica Benjamin Karl che ieri è tornato a vincere il PGS. Sarà l’occasione di riscatto per la squadra azzurra che può subito rifarsi dopo una giornata negativa, la prima di questa Coppa del Mondo dopo i grandi risultati. Roland Fischanaller, dopo l’eliminazione nelle qualifiche di sabato, cercherà oggi di dimostrare tutto il suo valore.
Ci proveranno anche Maurizio Bormolini ed Aaron March, apparsi ieri poco a loro agio sulla neve di Bansko. Tra le donne, invece, Ramona Theresia Hofmeister sembra essersi ritagliata un ruolo da protagonista per i prossimi appuntamenti, avendo collezionato già due vittorie (consecutive) dal suo rientro. Tra le tante che vogliono interrompere il suo breve dominio ci sono anche le azzurre Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont, ieri fuori ai quarti.
PROGRAMMA PGS BANSKO 2026
Domenica 18 gennaio
Ore 07.45 Qualificazioni Donne
Ore 08.25 Qualificazioni Uomini
Ore 11.45 Finali
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL PGS DI BANSKO 2026:
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 12
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 dalle 11.55, Discovery Plus
Diretta Live testuale: OA Sport