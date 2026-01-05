Snowboard, quattro azzurri convocati per lo slopestyle ad Aspen

La Coppa del Mondo di snowboard dedicata alle discipline del park&pipe fa tappa in Nord America e precisamente in Colorado ad Aspen, dove in programma ci sono un evento di halfpipe (qualificazioni il 7 e finali il 9) e di slopestyle (qualificazioni l’8 e finali il 10), ovviamente sia per il circuito maschile sia per quello femminile.

Per lo slopestyle si tratta della prima tappa stagionale e proprio per questa gara sono stati convocati quattro azzurri dal direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile del settore Coppa del Mondo Filippo Kratter. Tra gli uomini ci saranno Ian Matteoli e i fratelli Leo e Loris Framarin, mentre al femminile sarà presente Marilù Poluzzi.

Per l’halfpipe, invece, si tratta già del quarto appuntamento stagionale dopo quelli in Cina a Secret Garden, negli USA a Copper e il più recente qualche giorno fa in Canada a Calgary, dove l’azzurro Louis Philip Vito III (molto probabile la sua presenza anche ad Aspen) ha mancato la qualificazione alla finale.

In contemporanea con la Coppa del Mondo di snowboard, ci sarà anche quella di freestyle sempre ad Aspen. In programma anche qui uno slopestyle ed un halfpipe ed in casa Italia c’è grande attesa per il possibile esordio di Flora Tabanelli, che è volata negli Stati Uniti insieme alla squadra.