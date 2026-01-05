Voci sul rientro di Flora Tabanelli a gennaio: rientro in squadra, ma la gara…

Dopo Federica Brignone, l’Italia potrebbe riabbracciare presto un’altra delle sue stelle degli sport invernali. Flora Tabanelli sembra infatti molto vicina al rientro in Coppa del Mondo. L’emiliana, infatti, è volata negli Stati Uniti insieme alla squadra azzurra (presente anche il fratello Miro) e tra due giorni si terrà ad Aspen la gara di slopestyle, specialità nella quale ha anche ottenuto una vittoria lo scorso febbraio a Stoneham.

Un recupero davvero miracoloso e lampo per l’azzurra classe 2007, che solamente due mesi fa si era procurata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Proprio per non farle saltare le Olimpiadi, lo staff medico della FISI ha deciso per una terapia conservativa con la speranza di rivederla in gara già in questa stagione.

Per il momento quello che filtra è che Tabanelli sia negli Stati Uniti proprio per seguire la squadra e per svolgere alcuni allenamenti, cominciando a testare il ginocchio grazie anche all’utilizzo di un tutore personalizzato. Le qualificazioni per la gara sono in programma tra due giorni e sicuramente resta aperta anche questa possibilità.

Sicuramente per la gara di Slopestyle saranno presenti Miro Tabanelli, Leonardo Donaggio e Maria Gasslitter. Vedremo se a questo terzetto si aggiungerà anche Flora Tabanelli. Si tratterebbe del primo passo verso il grande obiettivo, che sono ovviamente le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con le gare che si disputeranno a Livigno e dove Flora sogna di esserci e magari anche di conquistare una medaglia che sarebbe storica per il freestyle italiano.