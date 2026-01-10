Snowboard: infortunio per Chloe Kim, a rischio Milano Cortina 2026 (e un importante record)

Tegola per gli Stati Uniti a meno di un mese dalla partenza delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il fenomeno dello snowboard Chloe Kim, capace di vincere ben due ori consecutivi nella specialità halfpipe, ha rimediato un fastidioso infortunio in uno dei momenti più delicati del quadriennio.

Nello specifico durante un allenamento in Svizzera la detentrice del titolo olimpico è caduta, lussandosi una spalla. Il team medico aveva previsto una risonanza magnetica per la giornata di ieri ma, ad oggi, non sono arrivate ulteriori indicazioni circa le sue condizioni.

“Odio dover girare questo video. Sono caduta in modo stupido e alla fine mi sono lussata la spalla – ha detto Kim – Non ho poi così tanto dolore. Ovviamente voglio solo evitare che continui a uscire, come è successo. Sono davvero soddisfatta del mio livello di snowboard in questo momento. Non appena avrò il via libera e sarò pronta a partire, dovrei essere a posto. Spero solo che non ci voglia troppo tempo.”

Restano con il fiato sospeso dunque gli States, ma anche il mondo dello snowboard in generale. Chloe Kim infatti vincendo a Livgno il terzo metallo più pregiato dopo quello di PyeongChang 2018 e Pechino 2022 segnerebbe un record storico per la specialità, andando a migliorare il connazionale Shaun Roger White, anche lui con tre ori al collo, ma non consecutivi.