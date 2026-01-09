Snowboard, il Giappone detta legge nelle finali di halfpipe ad Aspen

Ad Aspen è andata in scena la quarta gara di halfpipe valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard park&pipe. Sulle nevi del Colorado è stato il Giappone a dominare la scena, dettando legge in entrambe le finali odierne e confermandosi una superpotenza della specialità in attesa dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Settimo successo della carriera nel circuito maggiore per Mitsuki Ono (che non saliva però sul gradino più alto del podio da quasi due anni), che ha fatto la differenza con una prima run strepitosa in cui ha realizzato il miglior punteggio assoluto con 91 punti davanti alla padrona di casa statunitense Madeline Schaffrick (82.75) e alla connazionale nipponica Sena Tomita (80.75). Paese del Sol Levante che occupa addirittura cinque delle prime sei posizioni in classifica, piazzando altre tre atlete a ridosso del podio.

Passando al versante maschile, la selezione nipponica ha fatto doppietta con Yuto Totsuka che si è preso la nova vittoria complessiva in Coppa del Mondo a 24 anni totalizzando 90.50 punti nella sua miglior run (la prima) e precedendo di un’incollatura il compagno di squadra Shuichiro Shigeno (90.00) ed il giovane americano classe 2008 Alessandro Barbieri (89.25).