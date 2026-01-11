Slittino, podio che fa morale per l’Italia nel team-relay a Winterberg

La Germania si è aggiudicata la gara di team-relay di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2026. Sulla pista di casa è arrivata una vittoria netta dei padroni di casa che hanno preceduto l’Austria, mentre arriva uno splendido podio per l’Italia, che si conferma una realtà solida nelle prove di squadra dopo lo storico successo di Park City di inizio stagione.

Il successo è andato, come detto, alla Germania con il tempo complessivo di 3:12.106 (Taubitz, Wendl/Arlt, Loch, Degenhardt/Rosenthal) chiudendo davanti all’Austria (Prock, Steu/Kindl, Mueller, Egle/Kipp) distante 623 millesimi, mentre conquista il gradino più basso del podio l’Italia (Hofer, Nagler/Malleier, Fischnaller, Voetter/Oberhofer) a 728.

Quarta posizione per gli Stati Uniti (Britcher, Mueller/Haugsjaa, Gustafson, Forgan/Kirkby) a 1.183, quinta per la Lettonia (Bota, Sevics-Mikelsevics, Aparjods, Robezniece/Bogdanova) a 1.544, mentre in sesta posizione troviamo la Polonia (Domaradzka, Chmielewski/Gancarczyk, Sochowicz, Domowicz/Piwkowska) a 3.524. Settima posizione per l’Ucraina (Smaha, Martsinovskyi, Mandziy, Stetskiv/Mokh) a 3.853, quindi ottava la Romania (Ioana-Corina Buzatoiu, Gitlan/Serban, Cretu, Stramaturaru/Manolescu) a 4.552. Non chiude la prova, invece, la Cina (Wang, Judayi/Hou, Bao, Gulijienaiti/Zhao).

A questo punto la classifica generale della specialità vede al comando l’Austria con 355 punti contro i 270 della Lettonia. Terza la Germania con 255, quarta l’Italia con 220.