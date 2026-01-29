SkicrossSport Invernali
Skicross, Deromedis promosso in Val di Fassa: Howden eliminato, si riapre la Coppa del Mondo? Galli avanza
Dopo le avverse condizioni meteo che hanno costretto alla cancellazione della prima giornata di qualificazioni in Val di Fassa, la tappa della Coppa del Mondo di skicross è iniziata al Passo San Pellegrino: al posto di un turno preliminare su base cronometrica, si è disputato un tabellone di sedicesimi di finale che ha delineato gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della gara-1 in programma venerdì 30 gennaio.
La lotta per la Sfera di Cristallo potrebbe essersi clamorosamente riaperta: il canadese Reece Howden, primo in classifica generale con 223 punti di vantaggio dopo aver vinto quattro delle sette gare disputate, è stato clamorosamente eliminato (terzo alle spalle dello statunitense Tyler Wallasch e del francese Nicolas Raffort) e non andrà a punti. Simone Deromedis, suo immediato inseguitore in graduatoria, ha fiutato l’occasione e ha vinto la propria serie davanti al francese Alexis Jay e al giapponese Satoshi Furuno.
Sono stati promossi anche Edoardo Zorzi, Dominick Zuech, Yanick Gunsch, Paolo Piccolo e Federico Tomasoni. Stesso regolamento tra le donne, con la disputa però degli ottavi di finale con la promozione ai quarti: Jole Galli ha vinto la sua serie davanti alla tedesca Veronika Redder, all’austriaca Sonja Gigler e alla giapponese Sakurako Mukogawa.
Spicca la clamorosa eliminazione della svedese Sandra Naeslund, leader della classifica generale che non ha portato a termine la proprie serie. Out anche le altre italiane Nathalie Bernard e Andrea Chesi, che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.