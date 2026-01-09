Skeleton, la scelta strategica di Valentina Margaglio: la Coppa Europa tassello per il secondo pass olimpico?

Va in archivio una giornata molto positiva per lo skeleton italiano, capace di togliersi delle soddisfazioni importanti su più fronti raccogliendo due piazzamenti sul podio a St.Moritz in Coppa del Mondo (Amedeo Bagnis 2° nella gara individuale e 3° nella prova a coppie miste insieme ad Alessandra Fumagalli) ed una vittoria a Innsbruck in Coppa Europa.

Sul budello tirolese di Igls è arrivato infatti il successo di Valentina Margaglio, che ha dato seguito all’incoraggiante quarto posto ottenuto a Winterberg il 2 gennaio nella prima competizione del nuovo anno per il circuito maggiore. La piemontese, finalmente in crescita dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, è stata portata questo weekend in Austria per affrontare un doppio appuntamento del circuito continentale con un chiaro obiettivo.

Margaglio aveva infatti il compito di blindare la seconda quota olimpica femminile dell’Italia per i Giochi di Milano Cortina 2026, che consentirebbe alla squadra azzurra di schierare anche due coppie al via del Mixed Team Event a cinque cerchi. La 32enne nativa di Casale Monferrato ha cominciato nel migliore dei modi il weekend a Igls, imponendosi in gara-1 davanti alla lettone Marta Andzane e alla cinese Yuxin Liang.

Questo risultato consente alla nostra portacolori di raccogliere 120 punti di platino nel ranking di qualificazione olimpica (che equivalgono ad un 13° posto in Coppa del Mondo), allungando a +86 sulla canadese Jane Channell e soprattutto a +114 sulla giovane austriaca Julia Erlacher che rappresentano ad oggi le due principali minacce per il progetto azzurro di ottenere il secondo pass femminile a cinque cerchi. Domani Margaglio va a caccia del bis in gara-2, che dovrebbe garantire all’Italia la sostanziale certezza di raggiungere l’obiettivo quando resta in calendario un solo evento del circuito maggiore.