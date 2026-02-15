Matt Weston trascina la Gran Bretagna all’oro nella gara mista di skeleton. Fumagalli/Bagnis sfiorano la top5

Si conclude il percorso dello skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per la prima volta a livello Cinque Cerchi abbiamo assistito alla prova a coppie miste (un uomo e una donna).

A trionfare è la prima coppia britannica: non sbagliano i grandi favoriti Matt Weston (secondo oro per lui) e Tabitah Stoecker che timbrano il tempo di 1’59”36. Mostruosa la prova di Weston, nettamente l’MVP, autore di una run pazzesca per rimontare lo svantaggio.

Alle loro spalle due coppie tedesche: staccati di 17 centesimi ci sono Susanne Kreher e Axel Jungk che precedono di solo un centesimo i connazionali Pfeifer e Grotheer.

Sesto posto positivo per Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis, azzurri staccati di 68 centesimi. Deludente la prova di Mattia Gaspari e Valentina Margaglio: gli azzurri si sono assestati in 14ma piazza, con Margaglio penalizzata di nove decimi per una partenza falsa.