Sinner battuto da Alcaraz: lo spagnolo vince il premio per il Servizio Perfetto. Il voto popolare e la serie delle Finals

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno il prossimo 10 gennaio, quando si daranno battaglia in un evento di esibizione in quel di Seoul. Sarà il primo testa a testa della nuova annata agonistica tra il numero 2 e il numero 1 del mondo. Il confronto di esibizione previsto nella capitale della Corea del Sud, a cui potrebbe fare seguito uno scambio nel Million Dollar One Point Slam del 14 gennaio, potrebbe rappresentare un antipasto della possibile finale degli Australian Open, prevista sul cemento di Melbourne domenica 1° febbraio.

Il confronto a distanza tra i due grandi mattatori del tennis internazionale si è arricchito di un nuovo capitoli nelle ultime ore: Carlos Alcaraz ha vinto il premio per il Servizio Perfetto dell’anno 2025, sempre sotto l’egida dell’ATP, venendo preferito a Jannik Sinner. A votare sono stati gli appassionati, i tifosi e i fan attraverso le piattaforme social, dove è stato assegnato questo riconoscimento sponsorizzato da Stella Artois.

Lo spagnolo ha fatto più breccia nel cuore dei votanti grazie ai tre ace consecutivi messi a segno nella semifinale contro il tedesco Alexander Zverev del Masters 1000 di Cincinnati. Un numero che è stato preferito rispetto alla prestazione offerta dal fuoriclasse altoatesino durante le ATP Finals, dove ha annullato ben 14 palle break sulle 15 concesse a Torino. Al terzo posto (i candidati finale erano tre) si è piazzato lo statunitense Taylor Fritz, che non ha perso il servizio per ben 43 game nel torneo ATP 250 di Stoccarda.