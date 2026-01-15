Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week 2026: orario, tv, programma, streaming

Domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, ci sarà l’ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell’esordio stagionale ufficiale, fissato per il primo torneo del Grand Slam: nell’ambito dell’Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, l’azzurro affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il match d’esibizione si giocherà alla Rod Laver Arena di Melbourne: i due si sono incontrati per 6 volte in incontri ufficiali, ed il bilancio è di 4-2 per Sinner, che ha vinto tutte le sfide del 2025, mentre le affermazioni del canadese sono datate 2022.

La diretta tv di Sinner-Auger-Aliassime, esibizione della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà trasmessa su discovery+, infine la Diretta Live testuale del match sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 16 gennaio – Rod Laver Arena di Melbourne

Ore 7.00 italiane: Jannik Sinner (Italia) – Felix Auger-Aliassime (Canada)

PROGRAMMA OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.