Sci freestyle, Kotovskyi e Vinecki dettano legge negli aerials di Lac-Beauport

A Lac-Beauport (Canada) è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’ucraino Dmytro Kotovskyi ha dettato legge nella gara maschile, imponendosi con il punteggio di 131.56 davanti al cinese Jiaxu Sun (125.97) e allo statunitense Quinn Dehlinger (123.53).

Si tratta del terzo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante per il 24enne, che in chiusura della stagione 2022-2023 riuscì a salire sul gradino più alto del podio a Deer Valley e in Engadina. Kotovskyi si è portato al comando della classifica generale con 186 punti, precedendo il cinese Tianma Li (161) e lo statunitense Quinn Dehlinger (155), ma sono vicini anche lo svizzero Pirmin Werner (143) e i Guangpu Qi (136) e Jiaxu Sun (135).

Tra le donne, invece, la statunitense Winter Vinecki ha giganteggiato con un perentorio 93.58, distanziando sensibilmente la canadese Marion Thenault (81.78) e la tedesca Emma Weiss (79.33). Quinto sigillo in Coppa del Mondo per l’americana, che aveva esultato per l’ultima volta due anni fa (11 febbraio 2024) proprio a Lac-Beauport. La cinese Mengtao Xu svetta al comando della graduatoria con 200 punti, davanti alla connazionale Meiting Chen (185) e alla canadese Marion Thenault (160), mentre Vinecki è quinta a quota 137.

La Coppa del Mondo di aerials proseguirà mercoledì 7 gennaio con un’altra prova a Lac-Beauport, poi si resterà in Nord America per le ultime due gare della stagione: domenica 11 gennaio e lunedì 12 gennaio si andrà in scena a Lake Placid (USA), per poi iniziare a pensare alle Olimpiadi.