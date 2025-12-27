Simone Deromedis conquista un podio postumo in Coppa del Mondo! Wilmsmann squalificato per whereabout

Simone Deromedis ha conquistato un podio in Coppa del Mondo con quasi due anni di ritardo: il 16 marzo 2024 chiuse al quarto posto l’appuntamento di Veysonnaz (Svizzera) alle spalle dello svedese David Mobaerg, dello svizzero Alex Fiva e del tedesco Florian Wilmsmann. Il teutonico è però stato squalificato e così l’azzurro si è meritato la terza piazza, facendo così salire a quota 19 il computo di podi nel massimo circuito internazionale itinerante: sei vittorie, otto secondi posti, cinque terze piazze.

Wilmsmann ha accettato le conseguenze imposte per la sua violazione delle norme antidoping (ADRV), ovvero tre mancati avvisi di reperibilità in un periodo di dodici mesi (i cosiddetti whereabouts). Il caso è stato dall’ITA per conto della FIS ed è stato risolto tramite un accordo: il periodo di squalifica, fissato in 19 mesi, è stato imposto retroattivamente Tutti i risultati individuali ottenuti tra il 18 aprile 2023 e il 17 novembre 2024 sono stati cancellati (e verranno dunque modificate le varie classifiche).

Wilmsmann è già salito sul podio nella stagione in corso (secondo a San Candido il 21 dicembre) e nella scorsa annata agonistica vinse ben tre gare di Coppa del Mondo (San Candido il 20 dicembre 2024, Reiteralm il 16 gennaio 2025 e Craigleith il 15 marzo 2025), restando a lungo in corsa per la conquista della Sfera di Cristallo. Salvata la medaglia d’argento dei Mondiali 2023 (venne battuto proprio da Simone Deromedis), visto che se la mise al collo il 26 febbraio 2023 (due mesi prima della finestra di squalifica).