Sci di fondo, il Tour de Ski 2026 si sposta in Val di Fiemme. Al maschile il Cermis è terra di conquista

La parte conclusiva del Tour de Ski 2025-26 si svolgerà in Val di Fiemme, che come d’abitudine sarà anche il palcoscenico dell’atto finale dell’evento. Passano i decenni, cambiano i connotati dell’appuntamento multi-stage per antonomasia e si succedono i protagonisti sui campi di gara. Solo una situazione rimane immutabile. L’epilogo resta l’iconografica scalata del Cermis.

Sono due le tappe programmate nel comprensorio trentino in questo 2026. Prima della Final Climb, che si disputerà domenica 4 gennaio, si terrà una Sprint a tecnica classica nella giornata di sabato 3 gennaio. Ovviamente, la ripida salita potrà essere affrontata a tecnica libera.

Sono due le vittorie italiane sulle nevi della Val di Fiemme. La prima porta la firma di Fulvio Valbusa, che il 16 dicembre 1997 si impose in una 15 km a skating (ovviamente, all’epoca, il Tour de Ski ancora non esisteva). Dopodiché, ha saputo affermarsi anche Roland Clara, autore del miglior tempo nella scalata del Cermis 2015. I podi azzurri sono parecchi, è dunque doveroso riassumerli in una tabella, anziché in un paragrafo discorsivo.

VAL DI FIEMME – TUTTI I PODI ITALIANI MASCHILI

1° – VALBUSA Fulvio (15 km TL, 1997)

1° – CLARA Roland (Cermis, 2015)

2° – CLARA Roland (Cermis, 2011)

2° – DE FABIANI Francesco (15 km ms TC, 2019)

2° – DE FABIANI Francesco (15 km ms TC, 2021)

2° – PELLEGRINO Federico (Skiathlon, 2015)

3° – DE ZOLT Maurilio (50 km TL, Mondiali 1991)

3° – PILLER COTTRER Pietro (30 km ms TL, 2006)

3° – DI CENTA Giorgio (Cermis, 2007)

3° – DI CENTA Giorgio (Cermis, 2009)

3° – CLARA Roland (Cermis, 2013)

3° – MOCELLINI Simone (Sprint TC, 2023)

3° – DE FABIANI Francesco (15 km ms TC, 2023)

VAL DI FIEMME MASCHILE – I RISULTATI DEL 2025-26

Sprint TC

1) Klæbo – 2) Northug E. – 3) Grate

Skiathlon

1) Klæbo – 2) Pellegrino – 3) Jenssen

Final Climb

1) Krüger – 2) Vermeulen – 3) Moch

VAL DI FIEMME MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TC {Tutti i precedenti}

2003 : 1) Svartedal – 2) Dahl – 3) Veerpalu

2013 {MONDIALI} : 1) Kriukov – 2) P.Northug – 3) Harvey

2020 : 1) Klæbo – 2) Ustiugov – 3) Bolshunov

2021 : 1) Svensson – 2) Retivykh – 3) Bolshunov

2023 : 1) Klæbo – 2) Halfvarsson – 3) Mocellini

2025 : 1) Klæbo – 2) Northug E. – 3) Grate

Cermis {Tutti i precedenti}

2007 : 1) Shiriaev – 2) Legkov – 3) Di Centa

2008 : 1) Sommerfeldt – 2) Hoffmann – 3) Bajcicak

2009 : 1) Babikov – 2) Reichelt – 3) Di Centa

2010 : 1) Bauer – 2) Hellner – 3) Gaillard

2011 : 1) Bauer – 2) Clara – 3) Perl

2012 : 1) Legkov – 2) Manificat – 3) Hellner

2013 : 1) Hellner – 2) Babikov – 3) Clara

2014 : 1) Jespersen – 2) Røthe – 3) Babikov

2015 : 1) Clara – 2) Manificat – 3) Livers

2016 : 1) Sundby – 2) Duvillard – 3) Heikkinen

2017 : 1) Manificat – 2) Heikkinen – 3) Holund

2018 : 1) Sundby – 2) Manificat – 3) Spitsov

2019 : 1) Røthe – 2) Krüger – 3) Melnichenko

2020 : 1) Krüger – 2) Røthe – 3) Bolshunov

2021 : 1) Spitsov – 2) Bolshunov – 3) Manificat

2022 : 1) Røthe – 2) Spitsov – 3) Moch

2023 : 1) Krüger – 2) Holund – 3) Lapierre

2024 : 1) Lapierre – 2) Moch – 3) Lapalus

2025 : 1) Krüger – 2) Vermeulen – 3) Moch