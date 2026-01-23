Seguici su
Sci di fondoSport Invernali

Italia seconda nella Team Sprint di Goms. Pellegrino: “Bella conferma dopo Davos”. Barp: “Buon auspicio per il futuro”

Si apre nel migliore dei modi il fine settimana dell’Italia nella settima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. A Goms, in Svizzera, la coppia azzurra composta da Federico Pellegrino ed Elia Burp ha conquistato un prezioso secondo posto nella Team Sprint, alle spalle solo della Norvegia I di Harald Oestberg Amundsen ed Einar Hedegart.

Si tratta del secondo podio dopo quello ottenuto a Davos nella gara a squadre che sarà in programma alle Olimpiadi. Ottime sensazioni anche per Italia II che sfiora il podio, chiudendo al quarto posto con la coppia Davide Graz e Martino Carollo.

Come riporta la Fisi, Federico Pellegrino ha così commentato la prova: “Oggi è andata bene e siamo ancora sul podio. Una bella conferma dopo il secondo posto di Davos, nel format che ci sarà anche ai Giochi. Siamo soddisfatti del nostro risultato ma anche a quello di Italia 2 che con Graz e Carollo ha sfiorato a propria volta il podio. Siamo consapevoli che i risultati di gennaio vadano presi un po’ con le pinze perchè tutti, noi compresi, stiamo pensando a Milano Cortina, ma sono risultati che danno fiducia per guardare in maniera positiva a febbraio”.

Di fianco a lui, Elia Barp ha poi aggiunto: “E’ stata una bella gara oggi, sono super contento. Sono soddisfatto che non siamo incappati negli errori di Davos nei cambi o nelle situazioni di gara. Sono soddisfatto di come ci siamo comportati, credo sia un ottimo inizio di tappa, di buon auspicio per il prossimo futuro”.

