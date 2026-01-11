Scherma, le spadiste si fermano subito nella gara a squadre in Coppa del Mondo. Che beffa a Fujairah

Si ferma subito il cammino della squadra italiana di spada femminile, impegnata quest’oggi sulla pedana emiratina di Fujairah nella tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Inizio molto complesso delle azzurre, costrette a cedere il passo pronti-via alla Germania.

Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Roberta Marzani hanno cominciato nel migliore dei modi l’incontro con le teutoniche: Fiamingo nel primo assalto ha infatti regolato per 0-3 Hess Sancho Gala, preludio per 3-2 di Kowalcyk su Euler e del 4-1 di Paulis su Wetzker, per un promettente parziale di 3-10.

La musica è però purtroppo cambiata a partire dal quattro incontro, dove Hess Sancho sale in cattedra, batte Kowalczyk 6-0 e riporta le compagne sul -1. L’Italia però trova la reazione, riuscendo a stare davanti di tre punti fino all’ultimo assalto, momento in cui le tedesche si superano con Ehler, particolarmente brava ad arginare Fiamingo per 9-5 avanzando così con il 26-25 definitivo.

Nonostante l’impresa, la Germania verrà eliminata subito dopo dagli Stati Uniti che, in finale, hanno poi battuto per 45-50 la Corea del Sud. Terzo posto invece per l’Estonia.