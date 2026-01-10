Scherma, Matteo Galassi è ancora sul podio in Coppa del Mondo. Secondo a Fujairah

Dopo il secondo posto di Alberta Santuccio, arriva anche quello di Matteo Galassi nella prova di spada maschile di Coppa del Mondo a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. Per il romagnolo è il terzo podio individuale ed il secondo stagionale dopo quello di un mese fa a Vancouver (terzo). Questa volta l’azzurro è arrivato fino all’ultimo atto, dove poi è stato sconfitto dal danese Conrad Seibaek Kongstad, al suo primo successo della carriera nel circuito internazionale, con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto decisamente combattuto.

Sul podio ci salgono anche lo svizzero Alexis Bayard e l’ungherese Mate Tamas Koch, battuto proprio da Galassi in semifinale per 15-10. La zona medaglie si era aperta per il romagnolo con il successo nei quarti di finale contro l’ucraino Roman Svichkar, sconfitto con il punteggio di 15-12 dall’azzurro.

Galassi è stato anche l’unico azzurro a spingersi oltre gli ottavi finale, turno nel quale si è invece fermato Davide Di Veroli, che è stato battuto dall’americano Elijah Imrek per 15-12. Eliminazione ai sedicesimi di finale, invece, per Filippo Armaleo e per Simone Mencarelli, battuti rispettivamente all’ultima stoccata da parte dell’ucraino Svichkar (12-11) e dal kazako Kurbanov (13-12).

Sconfitti al primo assalto Gianpaolo Buzzacchino e Giulio Gaetani. Domani si terrà la prova a squadre, con l’Italia che schiererà il quartetto composto da Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli.