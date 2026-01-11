Scherma, i fiorettisti azzurri deludono a Parigi. Vittoria per Hong Kong

Fa festa Hong Kong nella prova a squadre di fioretto maschile nella prestigiosa tappa di Coppa del Mondo a Parigi. Gli asiatici hanno trionfato in finale contro gli Stati Uniti per 45-38 con Choi Chun Yin Ryan che si è preso la rivincita su Alexander Massialas, che ieri lo aveva battuto nella gara individuale. Una domenica invece davvero brutta per l’Italia, che è uscita a sorpresa con larghissimo anticipo.

Al terzo posto ha concluso il Giappone, che ha superato la Francia con il punteggio di 45-29. In semifinali i nipponici avevano perso il derby asiatico con Hong Kong per 45-32, mentre i transalpini erano stato sconfitti dagli Stati Uniti per 45-38.

Giornata da dimenticare per l’Italia, con il quartetto azzurro (Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Davide Filippi) che addirittura è uscito agli ottavi di finale per mano della selezione degli atleti indipendenti (praticamente la Russia). L’Italia è stata sconfitta per 45-41 al termine di una sfida che sembrava in pieno controllo degli azzurri dopo il 10-1 di Macchi a Mylnikov e che aveva dato il +8 alla squadra italiana. Purtroppo poi è arrivato un clamoroso 13-2 subito da Foconi da Borodachev, con i russi che hanno poi mantenuto il vantaggio.

L’Italia è stata relegata così agli assalti per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto. Dopo aver battuto la Polonia per 45-32, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Germania per 45-41. Gli azzurri hanno poi sconfitto per 45-31 Taipei Chinese e hanno così concluso all’undicesimo posto.