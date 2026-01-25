Scherma, Cosimo Bertini festeggia il primo podio in Coppa del Mondo

Dopo il podio ottenuto da Michela Battiston nella gara femminile, anche al maschile l’Italia festeggia quello di Cosimo Bertini, che conclude al terzo posto la prova di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City. Si tratta di una prima volta assoluta per il campione del mondo under 20, che sboccia definitivamente sulle pedane americane. A vincere è stato il sudcoreano Oh Sanguk, che ha sconfitto per 15-12 in finale il giapponese Mao Kokubo.

Proprio con Oh Sanguk si era fermato il cammino di Bertini in semifinale, con l’azzurro che si era arreso nettamente all’asiatico con il punteggio di 15-5. Sul podio ci sale anche l’egiziano Ziad Elissy, che è stato battuto da Kokubo nell’altra semifinale per 15-11.

Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, Bertini ha ottenuto subito una vittoria di prestigio al primo turno sul tunisino Fares Ferjani per 15-11. Successivamente c’è stato il derby azzurro con Matteo Neri vinto per 15-12 e negli ottavi il livornese ha poi tirato fuori il capolavoro contro la leggenda ungherese Aron Szilagyi, sconfitto in rimonta all’ultima stoccata per 15-14. Le porte del podio per il toscano si sono aperte grazie ad un’altra bella vittoria con il sudcoreano Gu Bongil per 15-12.

Bertini è l’unico azzurro che si è spinto oltre i sedicesimi di finale, turno nel quale sono usciti oltre al già citato Matteo Neri, anche Pietro Torre, battuto per 15-9 dal georgiano Sandro Bazadze, e Mattia Rea, che si è arreso solamente all’ultima stoccata per 15-14 con il giapponese Kokubo. Eliminazione al primo turno, invece, per Leonardo Dreossi, Marco Mastrullo, Francesco Bonsanto, Marco Stigliano e Dario Cavaliere.

A Salt Lake City sono assenti Luca Curatoli e Michele Gallo, che sono rimasti in Italia per recuperare da alcuni problemi fisici. Nella prova a squadre di questa sera il CT Andrea Terenzio ha deciso di schierare Pietro Torre, Dario Cavaliere, Matteo Neri e proprio Cosimo Bertini.