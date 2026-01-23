Roland Fischnaller: “Posso dire di essermi qualificato per la mia settima Olimpiade. Sono orgoglioso”

Si è concluso con il successo di Roland Fischnaller il PGS di Simonhöhe (Austria), tappa della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. L’italiano continua a stupire all’età di 45 anni, ottenendo il terzo successo della lunga stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano Cortina. L’azzurro, al termine di una Big Final condotta in modo eccezionale, è stato capace di superare la resistenza del padrone di casa Fabian Obmann.

Fischnaller arriva inoltre a 25 successi personali, vincendo per la prima volta sulle nevi austriache di Simonhöhe. L’Italia è poi riuscita a salire sul podio anche con il leader della classifica generale Aaron March, che ha vinto la Small Final conquistando la terza piazza. La squadra azzurra continua quindi nel migliore dei modi la sua preparazione in vista delle gare olimpiche.

Olimpiadi alle quali parteciperà anche l’eterno Roland Fischnaller. L’italiano, come riportato dalla Fisi, ha così commentato il successo odierno: “Per me è una vittoria fantastica, da condividere con i compagni. Abbiamo lavorato bene, ho trovato un settaggio fantastico e posso finalmente dire di essermi qualificato per la mia settima Olimpiade, mi rende veramente orgoglioso, mi sto godendo le gare, non potrei chiedere di meglio. Sono fiducioso”.