Valtteri Bottas torna in F1 ma avrà un avvio in salita: dovrà subito scontare una penalità in griglia

Il Mondiale di Formula Uno 2026 si avvicina ad ampi passi. La stagione che tutti stanno aspettando, quella della rivoluzione tecnica che potrebbe andare a riscrivere i valori in vista. L’annata che, giova ricordarlo, andrà a schierare nella griglia di partenza un undicesimo team, un aspetto che non si realizzava da parecchio tempo.

Mentre Audi è andata a rilevare il team Sauber, sarà la Cadillac la scuderia che farà l’esordio nel campionato che inizierà con il Gran Premio d’Australia dell’8 marzo sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne. Il sodalizio statunitense proporrà una line-up di piloti che rappresentano il classico “usato sicuro”. Stiamo parlando, infatti, dei “senatori” Valtteri Bottas e Sergio Perez. Entrambi fermi da un anno, entrambi con la chiara intenzione di rimettersi in gioco per la, presumibilmente, ultima avventura della propria carriera.

Nel caso del pilota finlandese, inoltre, si può dire sin da oggi che l’inizio sarà in salita. Per quale motivo? L’ex pilota di Mercedes e Alfa Romeo, infatti, dovrà scontare una penalità nella gara d’esordio. Per capire il perchè dobbiamo tornare all’ultima gara disputata da Valtteri Bottas. Stiamo parlando del Gran Premio di Abu Dhabi 2024. Lo scandinavo, già consapevole che non avrebbe avuto un sedile per il 2025, aveva chiuso nel peggiore dei modi la sua avventura in Sauber, ovvero speronando Kevin Magnussen nel tentativo di sorpasso in curva 5.

Morale della favola: cinque posizioni da scontare in griglia. Dopo l’anno “sabbatico”, quindi, Valtteri Bottas dovrà retrocedere nello schieramento di partenza del Gran Premio d’Australia per un avvio di campionato che si annuncia tutt’altro che semplice. A rigor di logica, infatti, la Cadillac non dovrebbe essere una vettura di prima fascia per cui il rischio di vedere il finlandese prendere il via dalla coda del gruppo, se non addirittura in ultima posizione, sarà davvero concreto.