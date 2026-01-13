Quanti soldi si guadagnano al One Point Slam 2026? Montepremi e macchina in palio

Tutto pronto per la prima edizione del One Point Slam, in programma mercoledì 14 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne nell’ambito dell’Opening Week degli Australian Open 2026. Questo nuovo evento di esibizione ha un format inedito e tutto sommato abbastanza suggestivo, con 48 partecipanti che si sfideranno in un tabellone a eliminazione diretta composto da partite giocate su un unico punto.

In pratica chi vince il punto secco avanza, mentre chi lo perde viene eliminato. Tra i giocatori in gara ci sono anche degli amatori, oltre ad alcuni protagonisti dei circuiti ATP e WTA come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini e Iga Swiatek. I dilettanti avranno a disposizione due servizi, mentre i professionisti ne avranno solo uno (sbagliare la prima battuta equivarrebbe dunque ad un doppio fallo).

Sarà la morra cinese prima di ogni match a stabilire chi avrà il diritto di scelta tra giocare il punto secco in battuta o in risposta. Il vincitore del torneo conquisterà un premio in denaro di un milione di dollari australiani (circa 570.000 euro al cambio), ma verrà messa in palio anche una macchina. Il dilettante che arriverà più lontano nel tabellone si aggiudicherà infatti una KIA EV3 GT-Line color Verde Matcha, il cui valore di mercato si aggira sopra i 40.000 euro.