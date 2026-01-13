Su che canale vedere in tv il One Point Slam 2026 con Sinner e Alcaraz: orario, programma, streaming

Mercoledì 14 gennaio andrà in scena il One Point Slam, nuova competizione (non ufficiale) dal format innovativo in programma a Melbourne pochi giorni prima degli Australian Open 2026. Sul cemento della Rod Laver Arena si terrà un torneo esibizione con 48 partecipanti (tra cui anche degli amatori oltre a professionisti dei circuiti ATP e WTA) e partite di un solo punto.

La kermesse prevede scontri a eliminazione diretta che si decideranno con un punto secco (morra cinese per stabilire chi avrà il diritto di scelta tra servire o rispondere), ed il vincitore della finale si aggiudicherà un assegno da un milione di dollari australiani (circa 570.000 euro). Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno le stelle più luminose dell’evento, inserito nell’Opening Week degli Australian Open, ma è stata annunciata anche la presenza di Jasmine Paolini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del One Point Slam 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, discovery+ e DAZN, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale. Al momento non è ancora stato comunicato quale sarà il tabellone del torneo.

CALENDARIO ONE POINT SLAM CON SINNER E ALCARAZ

Mercoledì 14 gennaio

Secondo evento dalle ore 07.00 One Point Slam

In precedenza, a partire dalle ore 07.00, si giocherà l’esibizione tra Elena Svitolina e Amanda Anisimova. Al termine sarà il turno del One Point Slam.

PROGRAMMA ONE POINT SLAM: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.