One Point Slam 2026: Vagnozzi, allenatore di Sinner, vince una partita per doppio fallo, poi viene eliminato

Non solo quello che si può definire il tabellone principale: dell’One Point Slam 2026 si stanno giocando finanche le qualificazioni. Succede anche questo a Melbourne Park, in quella che è l’edizione di debutto vera e propria di questo particolare evento dopo che nel 2025 c’era stata un’edizione-pilota.

Tra i molti a provarci anche Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, evidentemente voglioso di avere un pizzico di divertimento (perché, alla fine, di questo, e in maniera sana, si tratta): si è trovato subito di fronte Luke Saville, ex promessa del tennis australiano nonché marito di Daria Gavrilova (che, proprio per questo, da tempo è Daria Saville).

Saville ha commesso un doppio fallo e, poiché il concetto di One Point è letterale, questo ha mandato Vagnozzi al turno successivo. Qui ha trovato l’eliminazione, perché Callum Puttergill, attuale numero 279 del mondo in doppio, ha tirato un servizio vincente che il coach di Sinner non ha potuto rimandare dall’altra parte.

Il tutto anche sotto gli occhi dello stesso Jannik, che dalla players lounge si è messo a seguire il suo allenatore anche con uno sguardo piuttosto divertito. Sarà proprio il numero 2 del mondo uno dei protagonisti di questo particolarissimo evento, al quale parteciperanno tennisti professionisti, semiprofessionisti e anche celebrità che vi giocano (come il popolarissimo cantante Jay Chou, che tra Taiwan e la Cina ha avuto e ha un successo da svariate decine di milioni di copie vendute).