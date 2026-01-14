Carlos Alcaraz eliminato da una donna al One Point Slam: corsa fermata agli ottavi

Dopo Jannik Sinner anche Carlos Alcaraz abbandona il One Point Slam agli ottavi di finale. Il tennista spagnolo è stato sconfitto dalla greca Maria Sakkari, vedendo così sfumare la possibilità di vincere questo torneo sicuramente pittoresco e anche molto imprevedibile, visto che è successo veramente di tutto.

A differenza di quanto è accaduto a Jannik, che ha sbagliato subito il servizio, c’è stato uno scambio tra Alcaraz e Sakkari, che si è chiuso con il clamoroso errore dello spagnolo, che ha messo in rete la smorzata.

Felicissima sicuramente Sakkari, che scherzando nell’intervista ha detto “Ho battuto Carlos, è sempre bello ed incredibile”. Dall’altra parte lo spagnolo ha provato a spiegare cosa è successo, anche lui con il sorriso stampato: “La smorzata è il mio colpo. Non so cosa sia accaduto. Non ha funzionato”.

Un torneo davvero imprevedibile e che ha visto l’eliminazione di numero big, arrivando ad una finale surreale tra Joanna Garland, numero 117 della classifica mondiale, e proprio Jordan Smith, l’amatore che ha eliminato Jannik Sinner.