Quanti soldi guadagna Federica Brignone per il ritorno in gara? Assegno di rispetto a Kronplatz. E le Olimpiadi…

Federica Brignone ha fatto il proprio ritorno in gara a 292 giorni di distanza dal terribile infortunio rimedio a inizio aprile durante i Campionati Italiani in Val di Fassa e ha conquistato un pregevole sesto posto nel gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Erta nella località altoatesina. La Campionessa del Mondo di specialità è stata semplicemente impeccabile, confezionando un paio di manche di estrema solidità e ottenendo un risultato sontuoso considerando la gravità del problema fisico da cui ha dovuto recuperare.

La fuoriclasse valdostana ha chiuso con un distacco di 1.23 dall’austriaca Julia Scheib, concludendo a 77 centesimi dalla terza piazza occupata dalla svedese Sara Hector. La nostra portacolori, scesa con il pettorale numero 13, ha sfoggiato uno stato di forma brillante e con ampi margini di miglioramento, dunque è lecito sognare in grande quando mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra non affronterà la trasferta di Spindleruv Mlyn e sosterrà un po’ di allenamenti in velocità a Cortina d’Ampezzo, poi vedremo quali saranno i piani verso i Giochi.

Il rientro agonistico rappresenta un autentico capolavoro sportivo e meriterebbe spazio nei trattati di medicina, considerando il prodigioso recupero e la condizione fisica dimostrata sulle nevi italiana. La detentrice della Sfera di Cristallo ha lottato ai vertici sotto il profilo agonistico, ma il risultato odierno ha anche un risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone per il suo ritorno in gara dopo l’infortunio? Il sesto posto nel gigante di Kronplatz ha assicurato 6.984 euro: questo è l’importo garantito dagli organizzatori e comunicato ufficialmente dalla FIS (è lo stesso per tutte le gare di Coppa del Mondo), poi si aggiungeranno altri emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti di cui non si conosce l’entità.

QUANTI SOLDI GUADAGNA FEDERICA BRIGNONE PER IL GIGANTE DI KRONPLATZ?

6.984 euro.