Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? In ballo ancora una quindicina di posti!

Elisabetta Cocciaretto, partita dalle qualificazioni, si è spinta fino alle semifinali nel torneo WTA 250 di Hobart, in Australia, guadagnando punti e posizioni nel ranking WTA: l’azzurra è salita da quota 849 a 947, incamerando 98 punti netti e scalando 9 posti nella classifica mondiale, salendo fino alla 71ma piazza.

L’avventura della tennista italiana non si è ancora esaurita, e domani l’occasione sarà ghiotta contro una tra la croata Antonia Ruzic e la serba Olga Danilovic: in palio ci saranno altri 65 punti netti, che proietterebbero Cocciaretto a quota 1012, portandosi al 64° posto virtuale.

In caso di ulteriore successo, inoltre, l’azzurra avrebbe accesso all’ultimo atto, dove balleranno altri 87 punti, che lancerebbero Cocciaretto a quota 1099, al 56° posto virtuale: per l’italiana l’eventuale avversaria sarebbe una tra l’australiana Taylah Preston, già in semifinale, e la statunitense Iva Jovic o la polacca Magda Linette, le quali si sfideranno nei quarti.

RANKING WTA ELISABETTA COCCIARETTO

Ranking lunedì 12 gennaio: 849 punti, 80° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 947 punti, 71° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1012 punti, 64° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1099 punti, 56° posto virtuale.