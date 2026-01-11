Seguici su
Sport in tvTennis

Quando iniziano gli Australian Open 2026? Programma, orari, tv, streaming

Pubblicato

3 minuti fa

il

Australian Open
Australian Open Rod Laver Arena / LaPresse

Con il via delle qualificazioni, che inizieranno nella prossima notte italiana, scatterà il primo Slam della stagione 2025 del tennis: agli Australian  Open, momento clou della stagione sul cemento, il tabellone principale, invece, scatterà domenica 18 gennaio.

Dopo due settimane di aspre battaglie, la finale femminile si disputerà sabato 31 gennaio, mentre domenica 1° febbraio ci sarà l’ultimo atto maschile. Di seguito il calendario completo degli Australian Open 2026 dai primi turni alle finali.

Tutti gli Australian Open 2026 non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN. OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale di tutti i match degli italiani nell’intero torneo di Melbourne.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Lunedì 12 gennaio
1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Martedì 13 gennaio
1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Mercoledì 14 gennaio
2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Giovedì 15 gennaio
3° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Venerdì 16 gennaio
Riposo

Sabato 17 gennaio
Riposo

Domenica 18 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Lunedì 19 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Martedì 20 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Mercoledì 21 gennaio
2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Giovedì 22 gennaio
2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Venerdì 23 gennaio
3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Sabato 24 gennaio
3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Domenica 25 gennaio
Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Lunedì 26 gennaio
Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Martedì 27 gennaio
Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Mercoledì 28 gennaio
Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Giovedì 29 gennaio
Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Venerdì 30 gennaio
Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Sabato 31 gennaio
Finale singolare femminile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Domenica 1° febbraio
Finale singolare maschile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING 

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

