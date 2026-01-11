Sport in tvTennis
Quando iniziano gli Australian Open 2026? Programma, orari, tv, streaming
Con il via delle qualificazioni, che inizieranno nella prossima notte italiana, scatterà il primo Slam della stagione 2025 del tennis: agli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, il tabellone principale, invece, scatterà domenica 18 gennaio.
Dopo due settimane di aspre battaglie, la finale femminile si disputerà sabato 31 gennaio, mentre domenica 1° febbraio ci sarà l’ultimo atto maschile. Di seguito il calendario completo degli Australian Open 2026 dai primi turni alle finali.
Tutti gli Australian Open 2026 non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN. OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale di tutti i match degli italiani nell’intero torneo di Melbourne.
CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Lunedì 12 gennaio
1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+
Martedì 13 gennaio
1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+
Mercoledì 14 gennaio
2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+
Giovedì 15 gennaio
3° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+
Venerdì 16 gennaio
Riposo
Sabato 17 gennaio
Riposo
Domenica 18 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Lunedì 19 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Martedì 20 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Mercoledì 21 gennaio
2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Giovedì 22 gennaio
2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Venerdì 23 gennaio
3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Sabato 24 gennaio
3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Domenica 25 gennaio
Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Lunedì 26 gennaio
Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Martedì 27 gennaio
Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Mercoledì 28 gennaio
Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
Giovedì 29 gennaio
Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
Venerdì 30 gennaio
Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
Sabato 31 gennaio
Finale singolare femminile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
Domenica 1° febbraio
Finale singolare maschile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.