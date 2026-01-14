Pallanuoto, Europei 2026: l’Ungheria chiude la prima fase a punteggio pieno. Ok anche la Serbia

Agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, si completa la prima fase per i Gruppi A e C, con le prime tre di ciascun girone che andranno a comporre il Gruppo E nella seconda fase.

Nel Girone A resta a punteggio pieno l’Ungheria, che liquida Malta con un netto 21-6 e partirà davanti a tutti anche nella graduatoria della seconda fase, mentre nello scontro diretto per il secondo posto il Montenegro supera di misura la Francia per 13-12 e resta in corsa per il passaggio in semifinale.

Nel Girone C la Serbia chiude in testa dopo aver vinto il match contro Israele con lo score di 9-19, mentre la Spagna doppia i Paesi Bassi per 14-7 e li scavalca in classifica, ma ora dovrà essere perfetta nella seconda fase per ambire al penultimo atto.

Le squadre conserveranno i punti dei match disputati con le altre qualificate: il Girone E, che inizierà venerdì 16 gennaio, scatterà con l’Ungheria in testa a quota 6 davanti alla Serbia, seconda a quota 5, mentre Spagna e Montenegro saranno a quota 3 e subito lo scontro diretto estrometterà una delle due dalla corsa al penultimo atto.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO 2026

PRIMA FASE A GIRONI

14/1/2026 – 3a GIORNATA

Girone A

Risultati

Malta – Ungheria 6-21

Francia – Montenegro 12-13

Classifica

Ungheria 9, Montenegro 6, Francia 3, Malta 0.

Girone C

Risultati

Paesi Bassi – Spagna 7-14

Israele – Serbia 9-19

Classifica

Serbia 8, Spagna 6, Paesi Bassi 4, Israele 0.

SECONDA FASE A GIRONI

Gruppo E

Calendario

16/1/2026 – 1a GIORNATA

15:30 (GRUPPO E) Francia – Serbia

18:00 (GRUPPO E) Ungheria – Paesi Bassi

20:30 (GRUPPO E) Montenegro – Spagna

18/1/2026 – 2a GIORNATA

15:30 (GRUPPO E) Francia – Spagna

18:00 (GRUPPO E) Montenegro – Paesi Bassi

20:30 (GRUPPO E) Ungheria – Serbia

20/1/2026 – 3a GIORNATA

15:30 (GRUPPO E) Paesi Bassi – Francia

18:00 (GRUPPO E) Spagna – Ungheria

20:30 (GRUPPO E) Serbia – Montenegro

Classifica

Ungheria 6, Serbia 5, Spagna 3, Montenegro 3, Paesi Bassi 1, Francia 0.

Le prime due classificate del Gruppo E passeranno alle semifinali