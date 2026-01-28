Presentata la Coppa Italia 2026: corse in 17 Regioni e calendario sempre più ricco!

La Coppa Italia delle Regioni si rilancia per il 2026 e sarà sempre più centrale nel panorama ciclistico, con l’organizzazione di nuove corse e di un numero sempre maggiori di realtà coinvolte nel progetto: la terza edizione dell’evento sarà protagonista in ben diciassette Regioni, un incremento importante rispetto alle quattro dell’esordio e alle undici dello scorso anno (all’appello ne mancano dunque soltanto tre).

L’iniziativa, nata dall’alleanza tra la Lega del Ciclismo Professionistico e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, conferma il proprio valore istituzionale, sportivo e culturale. La Coppa Italia delle Regioni rappresenta il massimo circuito nazionale di gare, maschili e femminili, che intende dare visibilità al ciclismo.

Oltre agli eventi di un giorno si aggiungeranno anche tre corse a tappe: grande ritorno per il Giro della Sardegna, novità del Tour della Magna Grecia, presente la classica Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Il tutto nell’anno in cui ricorrere l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana e del voto alle donne. Roberto Pella, Presidente della LCP, ha evidenziato che il progetto è aperto ai cittadini ed è capace di portare lo sport nelle piazze, valorizzando le comunità, promuovendo inclusione, accessibilità, parità.

GLI INTERVENTI

Roberto Pella, Presidente Lega del Ciclismo Professionistico: “È un’emozione: vi guardo negli occhi e so che dietro questi occhi ci sono persone che hanno lavorato con impegno e determinazione. Attraverso queste corse per i loro territori quel giorno è diventato il momento più bello. Le Regioni rappresentano il cuore pulsante di questa Nazione. Ringrazio il presidente Fontana, perché grazie a lui viene valorizzato il nostro lavoro. Sentire le Istituzioni vicino è qualcosa di bello ed entusiasmante. Sapere che il Parlamento ci dà supporto ci dà grande morale“.

Il Presidente della LCP ha poi proseguito: “Prevederemo momenti palco durante gli eventi dedicati a sicurezza stradale, parità di genere, violenza contro le donne, lotta alle malattie non trasmissibili come obesità e diabete, e infine la valorizzazione dei territori. Dobbiamo invogliare la gente a fare sport. Ringrazio la RAI che per noi è fondamentale. Abbiamo raggiunti più di 80 milioni di persone nel 2025: questo significa rilancio del ciclismo. Siamo passati da 21 a 40 corse, riportando in auge corse che hanno fatto la storia come il Giro di Sardegna. L’obiettivo è quello di arrivare a tutte e 20 le Regioni italiane”.

Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati: “Il ciclismo è lo sport del popolo. Ringrazio il presidente Pella per il suo impegno. L’Italia deve tanto a questo sport. Quando è nato mio padre, mio nonno portò mia nonna in bicicletta all’ospedale: era il 1940”.

Eugenia Maria Roccella, ministra per le pari opportunità e le famiglie: “Devo ringraziare Pella. Lo ammetto: è stato lui che ha voluto parificare i montepremi tra uomini e donne. Ho trovato un uomo che ha fatto una proposta per le donne: non è così frequente e mi ha fatto molto piacere”.

Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome: “L’onorevole Pella è il fautore di questa iniziativa che abbiamo sviluppato insieme alla Conferenza delle Regioni. Grazie alla Coppa Italia riusciamo a raccontare le magnifiche diversità del nostro territorio”.

Giada Borgato, ex ciclista e attuale commentatrice per le reti Rai: “Abbiamo bisogno di ministri e onorevoli, di una politica che dia forza al nostro sport. Le Regioni sono cresciute, ma sarà anche un anno di celebrazioni, perché 80mo anniversario della Repubblica e del voto alle donne, che é stato il primo passo verso una parità”.

CALENDARIO COPPA ITALIA DELLE REGIONI 2026

25 febbraio-1° marzo Giro della Sardegna (categoria 2.1, maschile)

4 marzo Trofeo Laigueglia (categoria 1.Pro, maschile)

7 marzo Strade Bianche (categoria World Tour, femminile)

15 marzo Trofeo Binda (categoria World Tour, femminile)

18 marzo Milano-Torino (categoria 1.Pro, maschile)

21 marzo Milano-Sanremo Women (categoria World Tour, femminile)

22 marzo Giro dell’Appennino (categoria 1.1, femminile)

24-28 marzo Settimana Coppa e Bartali (categoria 2.1, maschile)

29 marzo GP Friuli Venezia Giulia (categoria 1.1, maschile)

10 aprile GP Puglia (categoria 1.1, maschile)

12-16 aprile Giro della Magna Grecia (categoria 2.1, maschile)

21-24 aprile Tour of the Alps, tappe 2-3-4-5 (categoria 2.Pro, maschile)

25 aprile GP della Liberazione Donne (categoria 1.1, femminile)

26 aprile Giro dell’Appennino (categoria 1.1, maschile)

26 aprile GP Friuli Venezia Giulia Women (categoria 1.1, femminile)

28 giugno Campionato Italiano su strada (categoria 1.Ncup, maschile)

6 settembre GP Industria & Artigianato (categoria 1.Pro, maschile)

9 settembre Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini (categoria 1.1, maschile)

10 settembre Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini (categoria 1.Pro, maschile)

12 settembre Memorial Marco Pantani (categoria 1.1, maschile)

13 settembre Trofeo Matteotti (categoria 1.1, maschile)

17-20 settembre Giro Mediterraneo in Rosa, tappa 1-2 (categoria 2.2, femminile)

19 settembre Gran Premio del Lazio (categoria 1.1, maschile)

20 settembre Giro della Romagna Pro (categoria 1.1, maschile)

3 ottobre Giro dell’Emilia (categoria 1.Pro, maschile)

3 ottobre Giro dell’Emilia donne (categoria 1.Pro, femminile)

4 ottobre Coppa Agostoni (categoria 1.1, maschile)

5 ottobre Coppa Bernocchi (categoria 1.Pro, maschile)

6 ottobre Tre Valli Varesine (categoria 1.Pro, maschile)

6 ottobre Tre Valli Varesine Women (categoria 1.Pro, femminile)

11 ottobre Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa (categoria 1.1, maschile)

11 ottobre Piemonte Women (categoria 1.1, femminile)

14 ottobre Giro del Veneto (categoria 1.Pro, maschile)

14 ottobre Veneto Women (categoria 1.1, femminile)

18 ottobre Veneto Classic (categoria 1.Pro, maschile)