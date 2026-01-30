Beatrice Frangione e Luca Preti commentano i test a porte chiuse di Barcellona, che tanto a porte chiuse non sono sembrati. Tra foto trapelate, indiscrezioni pilotate e informazioni parziali, l’evento ha sollevato più di una domanda: perché organizzare test segreti se poi nulla resta davvero nascosto? Nel corso della puntata si analizzano le dinamiche dietro questa scelta, le difficoltà crescenti per chi fa giornalismo motorsport e le conseguenze di una comunicazione sempre più controllata, frammentata e orientata allo spettacolo. Un sistema che rende complicato – se non impossibile – il lavoro di analisi tecnica seria e indipendente. La domanda di fondo è chiara: è davvero questa la direzione che vuole prendere il motorsport? Meno trasparenza, più mistero costruito ad arte e una narrazione che privilegia il rumore mediatico rispetto ai contenuti? O è una strategia deliberata per alimentare hype e spettacolo, sacrificando la sostanza? Un confronto diretto, senza filtri, su ciò che sta cambiando nel modo di raccontare la Formula 1 #Formula1 #F1 #TestBarcellona #F1Testing #Motorsport #GiornalismoSportivo #AnalisiF1 #F1News #PorteChiuse #SpettacoloVsSport #Motori #Racing