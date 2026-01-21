Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Spindleruv Mlyn. Un successo e un secondo posto per Denise Karbon

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 saluta l’Italia e si trasferisce in Repubblica Ceca per la trasferta di Spindleruv Mlyn. Sulla pista denominata “Černá Svatý Petr” andranno in scena due prove tecniche, un gigante e uno slalom. Si andrà in azione in una località che ha ospitato solo in alcune occasioni la Coppa del Mondo con l’Italia che, tuttavia, può vantare qualche risultato importante.

L’esordio della pista denominata “Černá Svatý Petr” in Coppa del Mondo avviene il 5 gennaio 2008 ed è subito successo per l’Italia. Denise Karbon, infatti, centra il successo nel gigante precedendo la finlandese Tanja Poutiainen e l’austriaca Elisabeth Goergl. Per i nostri colori arriva anche un sesto posto per Nicole Gius e il nono di Manuela Moelgg.

Passiamo all’11 marzo del 2011 ed arriva un secondo posto, ancora per Denise Karbon, nel gigante dominato dalla tedesca Viktoria Rebensburg, mentre completa il podio Lindsey Vonn. Quinta posizione per Federica Brignone, mentre è nona Manuela Moelgg. Nella giornata successiva, il 12 marzo 2011, è tempo di slalom con Manuela Moelgg che centra il sesto posto nella gara vinta dall’austriaca Marlies Schild davanti alla connazionale Kathrin Zettel, mentre completa il podio la slovena Tina Maze. Per i nostri colori c’è anche il settimo posto di Irene Curtoni.

L’8 marzo 2019, invece, Federica Brignone sfiora il podio ed è quarta nel gigante vinto da Petra Vlhova davanti a Viktoria Rebensburg, quindi terzo posto per Mikaela Shiffrin. Marta Bassino, invece, chiude in undicesima posizione. Nell’ultima edizione disputata le azzurre chiudono a bocca asciutta. Il 28 gennaio 2023, infatti, Mikaela Shiffrin fa suo il primo slalom, mentre il 29 gennaio, nella gara-bis tra le porte strette, è Lena Duerr a centrare il successo.