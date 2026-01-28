Perché Lorenzo Musetti si è ritirato con Djokovic: il punteggio esatto, stava dominando

Amarissimo epilogo per l’Italia nel terzo quarto di finale degli Australian Open 2026 di tennis: Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro sul punteggio di 6-4 6-3 1-3 15-40 dopo 2 ore ed 8 minuti di gioco. L’azzurro ha accusato dolore alla coscia destra ad inizio terzo set.

Lorenzo Musetti ha letteralmente dominato contro il serbo Novak Djokovic nei primi due set, strappando due volte il servizio al serbo nella prima frazione ed in tre occasioni nella seconda partita: l’azzurro era padrone del campo ed il balcanico non aveva soluzioni per contrastarlo.

Ad inizio terzo set la doccia fredda: Musetti fa una smorfia e si tocca la coscia destra, subisce il break e chiede l’intervenro del fisioterapista. Nonostante il trattamento, il volto dell’azzurro non lascia trasparire nulla di buono: nel quinto game, sotto 15-40, costretto a giocare da fermo, Musetti deve dire stop e ritirarsi.

Novak Djokovic approda così in semifinale, dove attende il vincente della sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton, che scenderanno in campo a partire dalle 9.00 ora italiana: il match del penultimo atto è previsto venerdì 30 gennaio.