Pattinaggio di figura: Cizeron diffida Papadakis, lei perde il ruolo di commentatrice alle Olimpiadi

Due giorni fa è infatti uscito il primo libro firmato da Gabriella Papadakis, intitolato “Pour ne pas disparaître” (To Not Disappear)” e incentrato sulla tossicità del mondo del pattinaggio di figura. Il testo era atteso da buona parte di appassionati ed addetti ai lavori, in quanto contenente anche alcuni retroscena scomodi sull’ex partner Guillaume Cizeron, in queste ore impegnato a Sheffield con Laurence Fournier Beaudry per vincere l’oro nella danza sul ghiaccio.

Contrariamente alle previsioni, almeno in queste prime battute la pubblicazione del libro ha suscitato un effetto boomerang. Nelle ore che hanno preceduto la relase, Cizeron ha infatti informato di aver legalmente diffidato l’ex partner come forma di tutela. Il francese però, dichiarando pubblicamente l’accaduto, ha portato l’emittente televisiva statunitense NBC ad annullare il rapporto di collaborazione con Papadakis, inizialmente ingaggiata per commentare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La pattinatrice, intercettata dall’Equipe, ha detto che la rete americana “In risposta alla diffida di Guillaume, resa pubblica, ha ritenuto che la percezione della mia neutralità fosse compromessa e che non potessi commentare le Olimpiadi. Perdere l’opportunità di iniziare una nuova carriera è molto difficile da accettare. Capisco la posizione della NBC, ma sì, provo un senso di ingiustizia”.

Nel suo libro Papadakis ha detto di non essersi mai sentita in controllo della sua carriera e del suo corpo per una serie di codici accettati e permeati nella cultura in cui sono gli uomini ad avere la leadership sulla donna. Non mancano inoltre retroscena sulla sua carriera, racconti di aggressioni sessuali subite e incomprensioni con tutto il team di lavoro. Sicuramente arriveranno ulteriori sviluppi.