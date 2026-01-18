Pattinaggio artistico, ormai definiti i convocati dell’Italia per le Olimpiadi. Matteo Rizzo vince l’ultimo ballottaggio

L’Italia esce dagli Europei di pattinaggio artistico di Sheffield con un bilancio di assoluto prestigio e con un verdetto fondamentale in chiave olimpica. Per la quarta edizione consecutiva, la selezione azzurra ha conquistato almeno tre medaglie continentali, un risultato mai raggiunto prima nella storia del pattinaggio di figura italiano e che certifica la continuità ad altissimo livello del movimento.

A impreziosire il bottino è stato il secondo posto nella danza di Charlène Guignard e Marco Fabbri, autentiche colonne della specialità. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno centrato il podio europeo per il quinto anno consecutivo, reagendo con autorità a una prima parte di stagione difficile e firmando le migliori prestazioni stagionali in tutti i segmenti di gara. Battuti soltanto dai francesi Fournier-Beaudry/Cizeron. Il loro percorso prevede sei medaglie europee, tre delle quali d’oro, un dato senza precedenti per una coppia italiana.

Il risultato che più pesava, però, era quello della gara maschile. Matteo Rizzo ha risposto presente nel momento decisivo, conquistando la medaglia d’argento e il quarto podio europeo della carriera. Arrivato sul ghiaccio britannico con l’obiettivo dichiarato di guadagnarsi la convocazione per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, il veterano azzurro ha disputato la miglior gara stagionale, limitando gli errori e completando con successo il quadruplo toe loop sia nel corto sia nel libero, chiuso al secondo posto.

Il piazzamento di Rizzo ha avuto un peso determinante nel ballottaggio olimpico con Nikolaj Memola, undicesimo nella rassegna continentale: è stato proprio il risultato europeo a sciogliere ogni riserva, premiando l’esperienza e la solidità di Rizzo. Un verdetto che ha anche garantito all’Italia tre posti maschili per la prossima edizione degli Europei. Più attardato Daniel Grassl, tredicesimo dopo una giornata negativa nel programma libero.

Alla luce dei riscontri di Sheffield, si sono conoscono i nomi dei rappresentanti del Bel Paese ai Giochi. Oltre al citato Matteo Rizzo, vestiranno l’azzurro Lara Naki Gutmann nel singolo femminile, Daniel Grassl nel singolo maschile, le coppie di artistico Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini, e i danzatori Charlène Guignard/Marco Fabbri.