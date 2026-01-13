Pattinaggio artistico, Ghilardi-Ambrosini puntano ad un podio ostico agli Europei, assenti Conti-Macii

Il momento della responsabilità, da affrontare con orgoglio e con la consapevolezza di potercela fare. Con il forfait di Sara Conti e Niccolò Macii l’Italia affida le speranze di medaglia a Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini per quanto riguarda la gara delle coppie dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, competizione in programma questa settimana sul ghiaccio di Sheffield.

Un esame di maturità di un certo peso per i nostri ragazzi, reduci da un periodo in cui hanno offerto delle prestazioni altalenanti, contrassegnata da una buon rendimento in elementi d’insieme come i sollevamenti, la spirale, le trottole ed il twist e qualche errore di troppo nelle difficoltà di salto, sia in parallelo che nei lanciati.

Tutte le competizioni svoltesi fino a questo momento, Finale Grand Prix compresa, ci hanno dimostrato quanto anche una minima sbavatura, visto il grande equilibrio almeno al livello di layout, può rivelarsi fatale. Per conquistare la terza medaglia continentale della carriera (argento 2023, bronzo 2024) i pattinatori seguiti da Daniel Aggiano e Raffaella Cazzaniga dovranno sbagliare meno possibile, in modo da non perdere punti preziosi al cospetto di avversari più continuativi anche se abbordabili a livello di componenti del programma.

Ma quali sono i rivali da tenere sotto stretta osservazione? I grandi favoriti del lotto sono i tedeschi Campioni d’Europa in carica Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, atleti che raramente lasciano qualcosa sul piatto. Fari puntati inoltre anche sui georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava (argento nel 2024, bronzo nel 2025), noti per la loro spregiudicatezza e solitamente puliti pur lesinando alcuni vuoti di sceneggiatura. Quotati inoltre anche gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko che, proprio a dicembre, hanno disputato la loro prima Finale Grand Prix della carriera. Serve pattinare bene per poter stare a passo con gli altri. Serve uno scatto di un certo tipo. Serve buttare il cuore oltre l’ostacolo. Forza ragazzi.