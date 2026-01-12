Pattinaggio di figura, si separano i danzatori italiani Leia Dozzi e Pietro Papetti

Una notizia per certi versi inaspettata, almeno per chi è fuori dall’ambiente. La scorsa settimana infatti la coppia di danza italiana composta da Leia Dozzi e Pietro Papetti ha annunciato di aver interrotto la loro avventura insieme. A comunicarlo è stato nello specifico il cavaliere attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il binomio, formatosi cinque anni fa e noto per essersi allenato tra le file della celeberrima Accademia di Montrèal, termina quindi la collaborazione proprio poche settimane dopo i Campionati Italiani, terminati al quinto posto dietro Charléne Guignard-Marco Fabbri, Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, Giulia Paolino-Andrea Tuba e Noemi Tali-Noah Lafornara. Il loro nome, insieme a quello delle ultime due coppie citate, era tra i più in vista in ottica periodo post-olimpico, dove come sappiamo è previsto un consistente ricambio generazionale.

Nel post, Papetti ha spiegato le motivazioni della scelta, svelando di voler proseguire l’attività in Italia: “Cinque anni fa mi sono ritrovato in un momento buio, perso, incerto sul mio futuro. Così ho deciso di fare un salto nel vuoto e trasferirmi in un altro continente. Oggi, quel capitolo della mia vita si chiude – ha detto Pietro – Ripensando a tutte le persone straordinarie che ho incontrato, alle esperienze vissute e a tutto ciò che ho imparato lungo il cammino, sono grato di aver avuto il coraggio di fare quella scelta. Con Leia ho trovato non solo una partner straordinaria, ma anche una vera amica, e nonostante le nostre strade si separino, quell’amicizia resterà per sempre”.

L’atleta ha così terminato: “Un enorme grazie a tutto il team di allenatori di London e all’Ice Academy of Montreal per il supporto costante e per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia. Adesso tornerò a casa, in Italia, pronto a cercare una nuova partner e a continuare il mio percorso”.