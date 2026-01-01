Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini farà il proprio esordio stagionale nella giornata di domenica 4 gennaio, quando scenderà in campo a Perth (Australia) in occasione della United Cup. Dopo aver trionfato in BJK Cup per la seconda volta consecutiva, l’azzurra si cimenterà nell’evento per Nazionali miste, organizzato in maniera combinata da ATP e WTA alla vigilia degli Australian Open, e andrà a caccia di un risultato di lusso insieme a Flavio Cobolli e a Sara Errani.

La nostra portacolori se la dovrà vedere con Belinda Bencic nel primo match di Italia-Svizzera: l’appuntamento è per le ore 10.00 italiane, quando la numero 8 del mondo incrocerà la numero 11 del ranking WTA. Sfida di altissima classifica che avrà un peso importante sull’incontro a seguire, ovvero il match tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka. In caso di parità dopo i due singolare, sarà un doppio misto ad assegnare il successo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Bencic, incontro valido per la United Cup. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Perth sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-BENCIC, UNITED CUP

Domenica 4 gennaio

Ore 10.00 Jasmine Paolini vs Belinda Bencic – Diretta tv su Supertennis

PROGRAMMA PAOLINI-BENCIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.