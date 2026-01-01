Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli ha aperto la propria stagione prendendo parte a un evento di esibizione, ma l’annata agonistica del romano inizierà ufficialmente domenica 4 gennaio, quando scenderà in campo a Perth (Australia) in occasione della United Cup. L’evento per Nazionali miste, organizzato in maniera combinata da ATP e WTA, assegnerà punti per il ranking e l’azzurro cercherà di sfruttare al meglio l’occasione in vista di un auspicato ingresso nella top-20 della graduatoria mondiale.

L’azzurro sarà il faro dell’Italia insieme a Jasmine Paolini e Sara Errani, con l’auspicio che la squadra possa superare la fase a gironi e raggiungere i quarti di finale. Il nostro portacolori se la dovrà vedere con Stan Wawrinka nel secondo match di Italia-Svizzera: ad aprire il confronto alle ore 10.00 italiane sarà la contesa tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, subito dopo toccherà a Flavio Cobolli contro il veterano elvetico, tre volte Campione Slam (Australian Open nel 2014, Roland Garros nel 2015 e US Open nel 2016) che a 40 anni è ancora molto attivo nel circuito.

Nuova avventura con la maglia azzurra dopo il trionfo da protagonista nella Coppa Davis giocate a novembre sul cemento di Bologna. Il 23enne, attuale numero 22 del mondo, ha già giocato contro l’attuale numero 157 del ranking ATP: nel 2024 vinse per 6-7(6), 7-6(4), 6-3 al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. La sfida di domenica sarà fondamentale e potrebbe determinare l’esito del confronto tra Italia-Svizzera oppure decidere se il risultato sarà determinato dal doppio misto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Wawrinka, incontro valido per la United Cup. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Perth sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO COBOLLI-WAWRINKA, UNITED CUP

Domenica 4 gennaio

Secondo match dalle ore 10.00 Flavio Cobolli vs Stan Wawrinka – Diretta tv su Supertennis

In precedenza, a partire dalle ore 10.00, si giocherà Paolini-Bencic. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-WAWRINKA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.