Pallanuoto femminile, l’Italia perde l’ultima amichevole contro l’Olanda. Ora gli Europei

L’Italia ha perso l’ultima amichevole prima degli Europei 2026 di pallanuoto femminile: dopo aver battuto i Paesi Bassi nel primo test match disputato a Ostia nella giornata di mercoledì 21 gennaio, giovedì sera il Setterosa ha ceduto al cospetto delle Campionesse d’Europa con il netto punteggio di 14-7. L’Olanda ha fatto la differenza tra il primo e il secondo quarto, operando un micidiale break che dal 3-3 (pareggio di Marletta su rigore) ha portato le ospiti sul +4.

Firmato l’allungo di forza, le oranje hanno rafforzato il vantaggio grazie all’ottima verve dal perimetro della mancina Van de Kraats, di Keuning e di Lieke Rogge, autrici di tre reti a testa. Tra le fila della formazione guidata da coach Silipo, la miglior marcatrice è stata Marletta (tre gol, tutti su rigore), due reti di Ranalli (entrambe dai cinque metri), una a testa di Bacelle e Bettini.

Venerdì 23 gennaio è prevista la partenza alla volta di Funchal (Portogallo), dove la nostra Nazionale giocherà l’imminente rassegna continentale: l’esordio è previsto lunedì 26 gennaio (ore 14.45 italiane) contro la poco quotata Croazia nel girone completato da Serbia e Turchia, preludio a una seconda fase dove Grecia e Francia saranno le rivali di riferimento per l’approdo alle semifinali.

ITALIA-OLANDA 7-14

Italia: Condorelli, Tabani, Leone, Bacelle 1, Gant, Cergol, Giustini, Bianconi, Marletta 3 (3 rig.), Ranalli 2 (2 rig.), Cocchiere, Bettini 1, Santapaola, Papi, Meggiato. All. Silipo.

Olanda: Hicks, Van de Kraats 3, Schaap 1, Keuning 3, Bosveld, B. Rogge, De Vries, Joustra 1, L. Rogge 3, Moolhuijzen 2, Ten Broek, Van den Dobbelsteen, Gorter. All. Doudesis.

Arbitri: Nicolosi e Baretta

Note: parziali 2-3, 3-5, 0-2, 2-4. Per l’Olanda, assente Aarts, in porta la numero 13 Van den Dobbelsteen. Uscite per limite di falli Gorter (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 0/8 + 5 rigori, Olanda 1/8 +1 rigore.