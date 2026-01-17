Pallamano, Serie A1: Salerno agguanta la leadership in attesa di Erice

Jomi Salerno ottiene la leadership provvisoria nella Serie A1 2025/26 approfittando dell’assenza di AC Life Style Erice. Le siciliane, impegnate in European Cup contro il CB Atlético Guardés, recupereranno solo a febbraio il 14mo match della stagione previsto contro Ali Best Espresso Mestrino.

Le campane non hanno avuto problemi ad imporsi davanti al proprio pubblico contro Sirio Toyota Teramo (41-26). Le campionesse d’Italia hanno superato Erice dopo aver disputato anche l’anticipo della 15ma giornata, duello disputato negli scorsi giorni contro Leno (28-26).

Leno ha vinto questo weekend superando senza problemi per 37-27 il Mezzocorona. Solida affermazione anche per Brixen Südtirol nei confronti di Casalgrande Padana (37-17), mentre Cassano Magnago ha battuto di soli due punti Germancar Nuoro (21-22).

Due punti importanti invece per Cellini Padova, abile in trasferta ha scavalcare la concorrenza di Securfox Ariosto Ferrara (26-32). Le venete si allontanano progressivamente dalla zona retrocessione con dodici punti totali all’attivo.

La 15ma giornata, indetta settimana prossima, vedrà tutti regolarmente in campo, il programma terminerà lunedì con il posticipo previsto tra Erice e Mezzocorona. Come già detto non sarà in azione Salerno, in azione a livello continentale contro Házená Kynžvart.

RISULTATI DEL WEEKEND

Germancar Nuoro – Cassano Magnago 21-22

Securfox Ariosto Ferrara – Cellini Padova 26-32

Jomi Salerno – Sirio Toyota Teramo 41-26

Casalgrande Padana – Brixen Südtirol 17-37

Mezzocorona – Leno 27-37

Ali Best Espresso Mestrino – AC Life Style Erice – recupero previsto 14 febbraio