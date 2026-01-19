Pallamano, perché Italia-Polonia sarà cruciale per i Mondiali 2027

Vincere non solo per l’onore, ma anche per un traguardo funzionale da raggiungere che metterebbe in discesa la strada verso il prossimo torneo internazionale: i Mondiali 2027, che si terranno in Germania dal 13 al 31 gennaio dell’anno prossimo.

Italia-Polonia agli Europei 2026 porta con sé 60 minuti fondamentali. Al termine della gara persa contro l’Ungheria, che ha matematicamente estromesso gli azzurri dagli Europei 2026, il dt della nazionale Bob Hanning ha affermato: “Contro la Polonia sarà la seconda ‘finale’ dei nostri Europei. Sono una squadra molto fisica, simile all’Ungheria di oggi. Parleremo e lavoreremo domani per farci trovare pronti”.

Arrivare terzi nel Gruppo F imposta la strada per percorso di qualificazione verso il torneo iridato, che peraltro sarà speciale perché vivrà in terra teutonica la sua 30esima edizione.

Battere la Polonia – unico risultato possibile dal momento che ora la differenza reti premia i biancorossi (-16) rispetto all’Italia (-19) – consentirebbe ai gemelli Mengon e compagni di accedere direttamente al terzo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2027. Si andrebbe così a evitare la “retrocessione” al secondo turno e la sfida del marzo 2026 contro la Lettonia.

L’opportunità è quella di “entrare in gara” a maggio avendo un solo turno da superare per ripresentarsi sulla scena planetaria, dove nel 2025 l’Italia ha fatto vedere al mondo di poter competere per un posto fra le prime 32 nazionali del pianeta.

Vincere quindi non offrirebbe quindi solo la chance di salutare al meglio gli Europei 2026, ma anche di dare una scossa forte al cammino verso i Mondiali 2027.