Pallamano, Bob Hanning: “La sconfitta ci rattrista, ma contro la Polonia ci sarà la nostra seconda finale”

L’Italia si arrende anche all’Ungheria dopo la netta sconfitta iniziale con l’Islanda e viene ufficialmente eliminata dai Campionati Europei di pallamano 2026. Gli azzurri hanno tenuto testa alla forte selezione magiara per 45 minuti sul campo svedese di Kristianstad, pagando dazio nel quarto d’ora conclusivo (decisive le sette parate del portiere Laszlo Bartucz subentrato al titolare Palasics) e cedendo ai quinti classificati della precedente rassegna continentale con il punteggio di 32-26.

“È stata una partita molto dura e non era facile arrivare con la testa giusta, perché dovevamo lasciarci alle spalle il risultato della partita contro l’Islanda. Siamo riusciti a farlo, recuperando per due volte l’andamento del match. Alla fine abbiamo sbagliato troppi tiri in situazione libera e davanti al portiere ungherese“, ha dichiarato Bob Hanning al sito federale.

“Queste partite offrono poche occasioni per cambiarne la storia e purtroppo oggi non ci siamo riusciti. Ma è anche normale, perché i giocatori hanno dato tanto e non avevamo grandi possibilità di dare loro respiro. Arrivavamo senza Bortoli, senza Cuello, con Parisini alla sua prima partita e che comunque ci ha aiutato davvero molto. Simone, Marco, Jack (Mengon e Savini, ndr) hanno speso moltissimo. Tutti hanno combattuto. Abbiamo variato dalla difesa 3:3 alla 6:0 e poi ancora alla 3:3, serviva tanta energia e soprattutto in una partita di questo tipo“, spiega il DT della Nazionale italiana.

Gli azzurri hanno ancora un impegno da affrontare, martedì 20 gennaio contro la Polonia, che metterà in palio l’avanzamento automatico alla terza fase delle qualificazioni per i Mondiali 2027 senza dover affrontare il secondo turno a marzo contro la Lettonia. “La sconfitta ci rattrista, ma lo spirito, il cuore di questa squadra, la voglia di giocare anche per i tanti tifosi che erano sugli spalti, sono tutte cose che ci lasciano una buona sensazione. Contro la Polonia sarà la seconda ‘finale’ dei nostri Europei. Sono una squadra molto fisica, simile all’Ungheria di oggi. Parleremo e lavoreremo per farci trovare pronti“, il commento di Hanning.