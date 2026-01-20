Pallamano, il Portogallo vince contro la Danimarca e continua il cammino agli Europei 2026

Ultime battute per quanto riguarda il round pre-eliminare degli Europei maschili di pallamano. Il Gruppo B, D e F hanno eletto i team che continueranno il cammino verso il ‘Main Round’, purtroppo non ci sarà l’Italia. Gli azzurri si sono imposti oggi contro la Polonia nell’ultimo duello del Gruppo F. Passano invece l’Islanda e l’Ungheria, entrambe a segno contro i nostri connazionali durante gli scorsi giorni.

La Svizzera approfitta della sconfitta delle Isole Faroer contro la Svezia per accedere al Main Round. Gli elvetici non hanno commesso errori nel ‘Gruppo D’, abili ad abbattere presso l’Unity Arena di Baerum (Norvegia) il Montenegro per 26 a 43. La Danimarca ha sorprendentemente perso contro il Portogallo.

La ‘Jyske Bank Boxen di Herning’ ha visto la compagine di Paulo Pereira vincere per due punti solamente nei minuti finali (29-31), un clamoroso risultato che permette ai portoghesi di continuare il cammino continentale e di vincere lo specifico ‘Gruppo B’. Il risultato elimina automaticamente la Macedonia del Nord, out insieme alla Romania.