Pallamano: l’Italia cade contro le Far Oer nell’ultima amichevole verso gli Europei 2026

Dopo aver vinto contro la Romania (35-34 a Trieste il 6 gennaio) e nella prima delle due amichevoli contro le Far Oer (34-36 in trasferta), l’Italia della pallamano questa volta cade a Torshavn contro la selezione nazionale degli isolani nell’ultimo test di preparazione agli Europei 2026, che partiranno il prossimo 16 gennaio.

I gemelli Mengon e compagni sono stati sconfitti dai Faroesi con lo score finale di 38-34, in una gara decisa negli ultimi dieci minuti di gara. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

La gara inizia a Torshavn con le squadre che si scambiano più volte il comando delle operazioni. L’Italia si àncora alle parate di Ebner, in partita sin da subito con le sue respinte, e alla vena realizzativa dei pivot: Romei e Sontacchi, quando lo sostituisce, vanno a segno ripetutamente.

Si arriva al 15′ sul 10-10 con il pareggio interno griffato da Horn, preludio allo strappo che al 23′ porta Mittún a segnare il 15-13. Le Far Oer prendono coraggio allungando ancora con West Av Teigum per il 17-14 al 27′: l’Italia però non molla riuscendo quasi completamente a ricucire lo strappo. Si va all’intervallo sul 18-17 per i “locali”; a Marco Mengon, sulla sirena, viene annullata la rete del 18-18 in campo aperto per un tiro arrivato oltre il gong.

La ripresa viene inaugurata dalla rete congegnata dai gemelli Mengon per il 18-18. I nordici incassano il pari senza battere ciglio. Al 35′ uno scatenato Mortensen porta i suoi sul 22-19, le Far Oer fanno gara di testa mentre l’Italia rincorre per sistemare sempre gli strappi avversari. La cosa succede sia al 41′ per il 25-25 di Manojlovic sia per il 30-30 che arriva al 51′ (con intanto Panitti fra i pali al posto di Ebner).

Da quel momento in poi però, l’interruttore delle energie della squadra di Bob Hanning si spegne. I padroni di casa ne hanno di più e lo fanno vedere con le reti di West Av Teigum e Vedelsbøl, con Jacobsen che nel mezzo ipnotizza Helmersson dai sette metri. La rete che chiude definitivamente i conti è quella del 34-31, a cinque giri di lancette dalla fine, messa a referto da Skipagøtu: da quel momento in poi, il countdown corre verso la conclusione delle ostilità che arrivano al 60′. Le Far Oer si impongono sull’Italia con lo score di 38-34.

La road map della Nazionale verso gli EHF EURO 2026:

11 gennaio 2026: amichevole Isole Faroer – Italia a Torshavn (h 18:00)

14 gennaio 2026: arrivo a Kristianstad (SWE) per gli EHF EURO 2026